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Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile sınır hattına ziyaret

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile rejimin saldırıları sonucu İdlib'deki evlerini terk ederek zorlu arazi ve hava şartlarında yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin karşılaştıkları trajediyi Suriye sınırına gelerek yerinde inceledi.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 17:31
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Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile sınır hattına ziyaret

Bakan Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile geldiği Hatay'da, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'da incelemelerde bulundu.

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Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile sınır hattına ziyaret

2. Hudut Alayı bölgesindeki karakola gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, karakol komutanına Türk bayrağı armağan etti. Karakol komutanı da verilen emaneti öperek teslim aldı.

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Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile sınır hattına ziyaret

Şeref defterinin imzalanmasının ardından Akar ve konuk bakan, gözetleme kulesine çıktı. Hudut tekmili alınmasının ardından Akar ve İngiliz mevkidaşı buradan, sınırın Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı inceledi.

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Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile sınır hattına ziyaret

VALİ DOĞAN'DAN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından Akar ve Wallace'a kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

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Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile sınır hattına ziyaret

Rejimin saldırılarının ardından bölgeden kaçan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan masum insanların bölgede barınmasıyla kendiliğinden oluşan kampta insanların zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını bildiren Doğan, kamplardakilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarının Türk yardım kuruluşları tarafından karşılandığını söyledi.