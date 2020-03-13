Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile sınır hattına ziyaret

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile rejimin saldırıları sonucu İdlib'deki evlerini terk ederek zorlu arazi ve hava şartlarında yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin karşılaştıkları trajediyi Suriye sınırına gelerek yerinde inceledi.