Umumi tuvaletlerden daha tehlikeli! Akıllı telefonlar nasıl temizlenmeli?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 135 bine yaklaştı. Yüzün üstünde ülkede görülen virüs nedeniyle 4 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Dünyayı etkisi altına alan corona virüs, Türkiye'de de kendini gösterdi. Öte yandan corona virüs ile ilgili pek çok öneri mevcut. Onlardan bir tanesi de akıllı telefonlar ile ilgili. Zira akıllı telefonlar umumi tuvaletlerden 18 kat fazla bakteriye ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar telefonların virüs riskine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki akıllı telefonlar nasıl temizlenmeli? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 16:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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