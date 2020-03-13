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ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?

EKS sınavı iptal mi? ÖSYM sınavları ertelendi mi? Türkiye'de iki corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler arttırıldı. Açık öğretim kurumları sınavları ertelendi. Okullar ve üniversiteler tatil edildi. 15 Mart'ta MEB-EKYS sınavlarına katılacak adaylar sınavların iptal edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, EKYS sınavı iptal mi? Yakın zamanda yapılacak olan 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 17:34
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ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?

Corona virüsü nedeniyle ÖSYM sınavları ertelendi mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Mart'ta gerçekeştirilecek MEB-EKYS sınavlarına başvuru yapan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan yakın tarihte gerçekleştirilecek olan MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ile ilgili açıklama bekleniyor. Peki, EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi? İşte ayrıntılar...

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ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?

EKYS SINAVI İPTAL Mİ? ÖSYM SINAVLARI...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2020 MEB-EKYS sınavı planlandığı gibi 15 Mart'ta gerçekleştirilecek. Şu anda sınavın iptal edilmesi yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer ÖSYM sınavları konusunda da açıklama gelmedi. Konu ile ilgili duyuru yapıldığında ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?

2020 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): Sınav: 21 Haziran 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): Sınav: 21 Haziran 2020

Başvuru: 6 Şubat - 3 Mart 2020
Geç Başvuru: 18-19 Mart 2020
Sonuç: 23 Temmuz 2020

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ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?

2020 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 yılında KPSS sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

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ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 19 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

Başvuru: 05-20 Mayıs 2020
Geç Başvuru: 9-10 Haziran 2020
Sınav: 25-26 Temmuz 2020
Sonuç: 10 Eylül 2020