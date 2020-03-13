ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?

EKYS SINAVI İPTAL Mİ? ÖSYM SINAVLARI...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2020 MEB-EKYS sınavı planlandığı gibi 15 Mart'ta gerçekleştirilecek. Şu anda sınavın iptal edilmesi yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer ÖSYM sınavları konusunda da açıklama gelmedi. Konu ile ilgili duyuru yapıldığında ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.