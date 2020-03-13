ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
EKS sınavı iptal mi? ÖSYM sınavları ertelendi mi? Türkiye'de iki corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler arttırıldı. Açık öğretim kurumları sınavları ertelendi. Okullar ve üniversiteler tatil edildi. 15 Mart'ta MEB-EKYS sınavlarına katılacak adaylar sınavların iptal edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, EKYS sınavı iptal mi? Yakın zamanda yapılacak olan 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.03.2020 17:25Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 17:34