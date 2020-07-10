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Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?
Son dakika... Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Danıştay 10. Dairesi tarafından Ayasofya kararı açıklandı ve müze kararı iptal edildi, artık namaz kılınabilecek. Ayasofya'nın 1934'teki Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesinin ardından ilk namazın ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Ayasofya'da Temmuz 2016'da düzenlenen Kadir Gecesi programında sonra sabah ezanı okunmuştu. Peki, Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 16:58
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