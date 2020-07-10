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Haberler Galeri Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?

Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?

Son dakika... Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Danıştay 10. Dairesi tarafından Ayasofya kararı açıklandı ve müze kararı iptal edildi, artık namaz kılınabilecek. Ayasofya'nın 1934'teki Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesinin ardından ilk namazın ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Ayasofya'da Temmuz 2016'da düzenlenen Kadir Gecesi programında sonra sabah ezanı okunmuştu. Peki, Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 16:58
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Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?

Son dakika... Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya'da 86 yıllık hasret sona erdi. Danıştay 10. Dairesi'nin kararına göre, Ayasofya'daki müze kararı iptal edildi, artık namaz kılınabilecek. Ayasofya kararının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş sevinç yaşadı. Ayasofya'da namaz kılmak için tarih araştırmaları sürüyor. Peki, Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?

Ayasofya'da ilk namazın ne zaman kılınacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de duyurulacak.

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Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?

AYASOFYA CAMİİ İMAMI KİM OLACAK?

En çok merak edilenlerden biri de Ayasofya camii imamının kim olacağı. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?

AYASFOYA TARİHİ

Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'a yaptığı en büyük kilise olan Ayasofya, aynı yerde üç kez inşa edildi.

Yunanların hakim olduğu (MÖ 660-MS 73) Byzantium şehrinde, bugünkü Ayasofya'nun bulunduğu yere yapılan dini yapı, Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından tahrip edildi.

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Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?

Roma İmparatorluğu hakimiyetindeki şehirde, I. Konstantin'in oğlu II. Konstantin tarafından 360 yılında aynı yere inşa edilen yapı, Hagia Sophia (Kutsal Bilgelik) olarak isimlendirildi. 1. Ayasofya, Doğu Roma İmparatoru Arkadios'un eşi Evdokia'nın Ayasofya önüne gümüş kaplamalı bir heykelinin dikilmesi üzerine çıkan ayaklanmada, yapılışından 44 yıl sonra büyük ölçüde yıkıldı.

Arkadios'un ardından başa geçen İmparator II. Theodosios tarafından mimar Ruffinos'a yeniden yaptırılan Ayasofya, 415'te ibadete açıldı. 2. Ayasofya, 532'ye kadar şehrin en büyük kilisesi olarak varlığını devam ettirdi.

2. Ayasofya, I. Justinianus döneminde çıkan "Nika İsyanı" sırasında açılışından 117 yıl sonra 532'de yakılıp yıkıldı.