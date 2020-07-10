Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?

AYASOFYA CAMİİ İMAMI KİM OLACAK?

En çok merak edilenlerden biri de Ayasofya camii imamının kim olacağı. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.