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İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili kararının ayrıntıları ortaya çıktı. İşte 19 sayfalık kararın detayları... Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberi...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 17:01
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İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi
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İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi
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İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi
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İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi
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İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi