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Haberler Galeri 50 yıllık hayal gerçek oldu! Başkan Erdoğan yarın Türkiye'nin en yüksek köprüsünü hizmete açacak

50 yıllık hayal gerçek oldu! Başkan Erdoğan yarın Türkiye'nin en yüksek köprüsünü hizmete açacak

Botan Çayı üzerinde yapılan ve Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yüksek köprüsü yarın hizmete açılıyor.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 11:20
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50 yıllık hayal gerçek oldu! Başkan Erdoğan yarın Türkiye'nin en yüksek köprüsünü hizmete açacak

Botan Çayı üzerinde 1970'lerde ilk ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı aksamalar yaşanması sonucu tamamlanamayan 450 metre uzunluktaki ve 165 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edildi.

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50 yıllık hayal gerçek oldu! Başkan Erdoğan yarın Türkiye'nin en yüksek köprüsünü hizmete açacak

Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve 450 metre uzunluğu 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsünün yapımı tamamlandı.

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50 yıllık hayal gerçek oldu! Başkan Erdoğan yarın Türkiye'nin en yüksek köprüsünü hizmete açacak

Botan Çayı üzerinde yapılan ve Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yükseği olacak Beğendik Köprüsü yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor.

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50 yıllık hayal gerçek oldu! Başkan Erdoğan yarın Türkiye'nin en yüksek köprüsünü hizmete açacak

Proje ile bölgenin ulaşım standardı yükselecek ve vatandaşlar çevre illere yüksek standartlı bir yolla bağlanacak.

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50 yıllık hayal gerçek oldu! Başkan Erdoğan yarın Türkiye'nin en yüksek köprüsünü hizmete açacak

Botan Çayı üzerinde 1970'lerde ilk ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı aksamalar yaşanması sonucu tamamlanamayan 450 metre uzunluktaki ve 165 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edildi.