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10 Temmuz 2020, Cuma
Haberler Galeri 50 yıllık hayal gerçek oldu! Başkan Erdoğan yarın Türkiye'nin en yüksek köprüsünü hizmete açacak
50 yıllık hayal gerçek oldu! Başkan Erdoğan yarın Türkiye'nin en yüksek köprüsünü hizmete açacak
Botan Çayı üzerinde yapılan ve Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yüksek köprüsü yarın hizmete açılıyor.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 11:20