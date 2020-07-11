11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Son dakika: Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Son dakika... Ayasofya camii ne zaman açılacak? Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan, Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini açıkladı. Peki, Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 16:22
  • 1
  • 20
Son dakika: Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Son dakika... Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.'Fethin Sembolü' Ayasofya için alınan bu karar büyük bir sevinçle karşılandı. Kararın açıklanmasının ardından ilk namazın ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Son dakika: Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını bildirdi.

  • 3
  • 20
Son dakika: Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ayasofya Cami'nde ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;

  • 4
  • 20
Son dakika: Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

"Danıştay bugün 1934 tarihli bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir.

  • 5
  • 20
Son dakika: Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun teknik hazırlıklarıyla, Diyanet de dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı.