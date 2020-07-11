Son dakika: Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Son dakika... Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.'Fethin Sembolü' Ayasofya için alınan bu karar büyük bir sevinçle karşılandı. Kararın açıklanmasının ardından ilk namazın ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? İşte cevaplar...