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Son dakika: Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?
Son dakika... Ayasofya camii ne zaman açılacak? Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan, Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini açıkladı. Peki, Ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 11.07.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 16:22
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