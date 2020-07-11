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Haberler Galeri MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları

MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları

Sözleşmeli er başvuru tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. MSB tarafından yayımlanan ilana göre, Kava, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapılacak. 6 Temmuz'da başlayan başvuruların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Henüz başvuru yapamayan adaylar, son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? 2020 Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er başvuru şartları neler? İşte başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 13:02
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MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları

MSB sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak sözleşmeli er alımı için başvurular 6 Temmuz'da başladı. MSB'nin yayımladığı ilanda yer alan kadrolarda görev almak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? 2020 Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

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MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular 6 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

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MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

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MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar),

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MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsunilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erolarak istihdam edilmemiş olmak,