MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları

Sözleşmeli er başvuru tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. MSB tarafından yayımlanan ilana göre, Kava, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapılacak. 6 Temmuz'da başlayan başvuruların hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Henüz başvuru yapamayan adaylar, son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? 2020 Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er başvuru şartları neler? İşte başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 13:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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