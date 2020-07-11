ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları için heyecan içinde. Üniversite tercihleri için bekleyişini sürdüren öğrenciler, tercih dönemi öncesinde sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı? İşte merak edilenler...