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Haberler Galeri ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?

ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlenen öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Üniversite tercih döneminde kullanılacak sınav sonuçları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Yayımlanan sınav takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 16:43
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ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları için heyecan içinde. Üniversite tercihleri için bekleyişini sürdüren öğrenciler, tercih dönemi öncesinde sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının erişime açıldığı bildirildi.

2020 YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2020 YKS tercih kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt bulacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, 2020 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.