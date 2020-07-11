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ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?
YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlenen öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Üniversite tercih döneminde kullanılacak sınav sonuçları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Yayımlanan sınav takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.07.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 16:43
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