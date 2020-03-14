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Dr Mehmet Öz ABD'nin en çok izlenen programında koronavirüse karşı Türk burgusunu öğretti

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'nin en çok izlenen programının konuğu oldu. Koronavirüse karşı nasıl el yıkanması gerektiğini anlatan Dr. Mehmet Öz, Türk burgusunu öğretti. Dünyanın gözünün çevrildiği programda koronavirüse karşı ellerin Türk burgusu tipinde yıkanması gerektiğini ifade eden Dr Mehmet Öz, tüm detayları anlattı. İşte ABD'ye damga vuran Türk burgusu tipi el yıkama şekli..

Giriş Tarihi: 14.03.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 18:12
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Dr Mehmet Öz ABD'nin en çok izlenen programında koronavirüse karşı Türk burgusunu öğretti

Dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti.

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Dr Mehmet Öz ABD'nin en çok izlenen programında koronavirüse karşı Türk burgusunu öğretti

"TURKİSH TWİST"

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'de yayınlanan 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programının konuğu oldu. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı.

İŞTE O ANLAR | İZLE

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Dr Mehmet Öz ABD'nin en çok izlenen programında koronavirüse karşı Türk burgusunu öğretti

TÜM DETAYLARI ANLATTI

Pek çok insanın ellerini yanlış bir şekilde yıkadığına dikkat çeken Dr. Öz, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

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Dr Mehmet Öz ABD'nin en çok izlenen programında koronavirüse karşı Türk burgusunu öğretti

"Çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra Turkish Twist yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı tek tek ovun. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında avuçlarınızı ovun, 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun."

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Dr Mehmet Öz ABD'nin en çok izlenen programında koronavirüse karşı Türk burgusunu öğretti

İŞTE O ANLAR | İZLE