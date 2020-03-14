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Dr Mehmet Öz ABD'nin en çok izlenen programında koronavirüse karşı Türk burgusunu öğretti
Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, ABD'nin en çok izlenen programının konuğu oldu. Koronavirüse karşı nasıl el yıkanması gerektiğini anlatan Dr. Mehmet Öz, Türk burgusunu öğretti. Dünyanın gözünün çevrildiği programda koronavirüse karşı ellerin Türk burgusu tipinde yıkanması gerektiğini ifade eden Dr Mehmet Öz, tüm detayları anlattı. İşte ABD'ye damga vuran Türk burgusu tipi el yıkama şekli..
Giriş Tarihi: 14.03.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 18:12
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