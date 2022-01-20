6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? Şartları...

6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıl ile birlikte memur olmak isteyenler için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Devlet kadrolarında yer almak isteyen vatandaşlar için kadrolu ya da sözleşmeli personel olarak çalışabilecekleri ilanlar var. Pek çok ilde 7 bine yakın personel alımı için başvuru şartları merak ediliyor. En düşük memur maaşı ise 6.249 TL civarında olacak. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, iş ilanları ve boş kadrolar...