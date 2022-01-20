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Haberler Galeri 6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? Şartları...

6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? Şartları...

6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıl ile birlikte memur olmak isteyenler için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Devlet kadrolarında yer almak isteyen vatandaşlar için kadrolu ya da sözleşmeli personel olarak çalışabilecekleri ilanlar var. Pek çok ilde 7 bine yakın personel alımı için başvuru şartları merak ediliyor. En düşük memur maaşı ise 6.249 TL civarında olacak. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, iş ilanları ve boş kadrolar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2022 19:16 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 19:16
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6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? Şartları...

Devlet kadrolarında görev almak isteyenler, yayımlanan memur ilanlarını yakından takip ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kadrolara belirli tarihlerde personel alımı yapılıyor. İş ilanları için boş kadrolar duyurulmaya devam ediyor. Açıklamalar neticesinde 7 bine yakın personel alımı için detaylar yakından takip ediliyor. Pek çok ilde yapılacak personel alımları için açıklamalar peş peşe geliyor. Memur olmak için aranan şartları yerine getirenler başvurularını gerçekleştirebiliyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? Şartları...

HANGİ KADROLARA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

İşte 2022 Ocak ayı sözleşmeli personel ve memur alımı kadroları...

KONYA KARATAY BELEDİYESİ

7 şehir plancısı, memur, tahsildar personeli

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6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? Şartları...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

75 zabıta memuru

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

19 uzman yardımcısı

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6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? Şartları...

KILIÇARSLAN BELEDİYESİ

2 tahsildar, bilgi işlemci

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

15 kültür ve turizm uzman yardımcısı

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6.249 TL maaşla personel alımı yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat! 7 bin kişi alımı için başvurular başladı mı? Şartları...

ADALET BAKANLIĞI

550 icra müdür ve müdür yardımcısı

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

10 uzman yardımcısı