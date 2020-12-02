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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 İÜ AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? Son dakika: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 İÜ AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
Son dakika... AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen AUZEF güz dönemi vize sınavına katılan öğrenciler, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Ara sınavda derslerden alınan notlar başarı notunu %40 oranında etkileyecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 İÜ AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AKSİS giriş nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 09:36
AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemindeki derslerin ara sınavları 21 - 29 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. AUZEF öğrencilerine ara sınavlarda her bir ders için 30 dakika süre verildi, çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 İÜ AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AKSİS giriş nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2020-2021 AUZEF güz dönemi vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere sonuçlar, sınav tamamlandıktan sonra 10 gün içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 21 - 29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen vize sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor
Sonuçlar, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr, uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanacak.
Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler.
AUZEF ONLINE SINAV NASIL YAPILIR?
Sınavlarda her bir ders için 30 dakika süre verilecek olup, çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltilecektir.
Çevrimiçi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.
Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.
Sınavın herhangi bir anında "Sınavı Bitir" butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki "Sınavımı Bitirmek İstiyorum" butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.
Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır.