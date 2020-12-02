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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem: Kalabalık meydanlara kota geliyor! Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem: Kalabalık meydanlara kota geliyor!
Yeni korona kısıtlamalarıyla evlerde gün, mevlit, taziye ve yılbaşı kutlamaları yasaklanırken, korona ile mücadelede "ihbar" dönemi de başladı. Bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı ihbar edebilecek. Kolluk kuvvetleri bu durumda hem misafire hem de ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira ceza kesecek. Öte yandan genelgenin bir diğer önemli ve dikkat çeken maddesine göre ise, il/ilçe Hıfzıssıha Kurulları'nca, gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara aynı anda bulunabilecek kişi sayısı açısından "kota" konulabilecek. Şimdi gözler İstanbul'da Taksim, Ankara'da Kızılay gibi kalabalık noktalarda...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 10:04
Koronavirüs salgınındaki ciddi artışın ardından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan yeni kararların hayata geçirilmesine yönelik illere İçişleri Bakanlığı'nca iki ayrı genelge gönderildi.
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"Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgede, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte, evlerde misafir kabulünün salgının yayılım hızını artırdığına dikkat çekildi. Bu çerçevede, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
Genelgede yer alan evlerde misafir yasağının nasıl denetleneceği ise merak konusu oldu. Milliyet'in edindiği bilgilere göre, muhtarlar, bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı tespit ettiğinde, kolluk görevlilerine ihbarda bulunabilecek.
İhbar sonucu olay yerine gelen kolluk kuvvetleri, tedbir kararına aykırı bir durum saptaması durumunda, hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulayacak.
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına daha önce getirilen "İhbar" özelliği ile işletmelere yönelik buradan şikayetler oluşturulabiliyor. Ev içi toplantılarla ilgili tedbirlerin denetimi açısından da bu uygulamadan faydalanılması değerlendiriliyor.