Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem: Kalabalık meydanlara kota geliyor!

Yeni korona kısıtlamalarıyla evlerde gün, mevlit, taziye ve yılbaşı kutlamaları yasaklanırken, korona ile mücadelede "ihbar" dönemi de başladı. Bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı ihbar edebilecek. Kolluk kuvvetleri bu durumda hem misafire hem de ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira ceza kesecek. Öte yandan genelgenin bir diğer önemli ve dikkat çeken maddesine göre ise, il/ilçe Hıfzıssıha Kurulları'nca, gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara aynı anda bulunabilecek kişi sayısı açısından "kota" konulabilecek. Şimdi gözler İstanbul'da Taksim, Ankara'da Kızılay gibi kalabalık noktalarda...