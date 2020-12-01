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Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler?
Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından işi olanlar izin belgesi almak için araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda sokağa çıkma konusunda muaf olacak kişiler açıklandı. Sokağa çıkma yasağında izin almak isteyenler için ahaber.com.tr üzerinden tüm detaylara ulaşabilir. İşte, sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 01.12.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 22:33
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