01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler?

Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler?

Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından işi olanlar izin belgesi almak için araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda sokağa çıkma konusunda muaf olacak kişiler açıklandı. Sokağa çıkma yasağında izin almak isteyenler için ahaber.com.tr üzerinden tüm detaylara ulaşabilir. İşte, sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 01.12.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 22:33
  • 1
  • 15
Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler?

Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni tedbirler kapsamında yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yasak döneminde çalışanlar iş yerlerine izin belgesi ile gidebilecek. Çalışanlar izin belgesi almak için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı, yeni alınan Kovid-19 tedbirlerinin uygulamasıyla ilgili detayları internet sitesinden paylaştı. Bakanlık, resmi internet sitesinde, tedbirlerin uygulanmasına ili��kin sık sorulan soruların cevaplarına yer verdi.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar bu uygulamadan istisna tutulacak. Çalışma izni SGK kaydı e devlet sistemi üzerinden alınacak.

  • 3
  • 15
Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler?

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

  • 4
  • 15
Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler?

HANGİ ÇALIŞANLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK?

TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT) ve çalışanları ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi,

  • 5
  • 15
Sokağa çıkma izin belgesi nasıl, nereden alınır? Çalışanlar için sokağa çıkma izin belgesi başvuru şartları neler?

Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetler ile buralarda görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar, üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları