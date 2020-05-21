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Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?
Son dakika... ATA AÖF vize sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, online gerçekleştirilen vize sınavı sonuçlarının obs.atauni.edu.tr üzerinden erişime açıldığı bildirildi. Öte yandan final sınavının başlangıç tarihi açıklandı. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2020 13:51Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 13:57