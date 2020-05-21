Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?

ATA AÖF vize sınavı sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında vize sınavı online olarak gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sonuçlar heyecanla bekleniyordu. ATA AÖF tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların açıklandığı bildirildi. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...