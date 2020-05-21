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Haberler Galeri Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?

Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?

Son dakika... ATA AÖF vize sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, online gerçekleştirilen vize sınavı sonuçlarının obs.atauni.edu.tr üzerinden erişime açıldığı bildirildi. Öte yandan final sınavının başlangıç tarihi açıklandı. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 13:57
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Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?

ATA AÖF vize sınavı sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında vize sınavı online olarak gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sonuçlar heyecanla bekleniyordu. ATA AÖF tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların açıklandığı bildirildi. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?

ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav souçlarının obs.atauni.edu.tr adresinden erişime açıldığı bildirildi. Öğrenciler sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?

SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır."

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Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada, sınav soruları ve cevaplarının LMS'ye yüklendiği bildirildi. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan 19 Mayıs Salı günü saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilecekler.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacak. Detaylı sınav programı ilerleyen günlerde duyurulacak.