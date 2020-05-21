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Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...
Son dakika... Normalleşme takvimi belli oldu. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösterildi. Vaka sayılarının azalması ile birlikte normalleşme adımları atılmaya başlandı. Türkiye'de başarıyla yürütülen yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele birçok ülke tarafından yakın takip ediliyor. Normalleşme takvimi sürecinde kapalı olan mekanların açılacağı tarihler merak ediliyor. Peki, spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? 1 Haziran'da nereler açılacak? İşte normalleşme takvimi...
Giriş Tarihi: 21.05.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 14:28
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