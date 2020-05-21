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Haberler Galeri Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...

Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...

Son dakika... Normalleşme takvimi belli oldu. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede büyük başarı gösterildi. Vaka sayılarının azalması ile birlikte normalleşme adımları atılmaya başlandı. Türkiye'de başarıyla yürütülen yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele birçok ülke tarafından yakın takip ediliyor. Normalleşme takvimi sürecinde kapalı olan mekanların açılacağı tarihler merak ediliyor. Peki, spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? 1 Haziran'da nereler açılacak? İşte normalleşme takvimi...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 14:28
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Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...

Son dakika... Normalleşme takvimi nasıl olacak? Kapalı olan yerler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Yurt genelinde 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. 11 Mayıs'ta AVM, berber ve kuaförlerin açılması ile birlikte kapalı olan diğer yerlerin hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması, vaka sayılarının azalması ile birlikte normalleşme takvimi belli oldu. Peki, spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? 1 Haziran'da nereler açılacak? İşte normalleşme takvimi...

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Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...

NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

- Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.

- İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,

- Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,

- Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

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Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...

1 HAZİRAN'DA NERELER AÇILACAK?

Resmi olarak hangi mekanların açılacağı henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...

KREŞLER VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek.

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Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.