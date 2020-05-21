Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...

Son dakika... Normalleşme takvimi nasıl olacak? Kapalı olan yerler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alındı. Yurt genelinde 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. 11 Mayıs'ta AVM, berber ve kuaförlerin açılması ile birlikte kapalı olan diğer yerlerin hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması, vaka sayılarının azalması ile birlikte normalleşme takvimi belli oldu. Peki, spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? 1 Haziran'da nereler açılacak? İşte normalleşme takvimi...