HaberlerGaleriSon dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Son dakika... ATA AÖF online vize sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı. Vize sınavı soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla beklenmeye başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle bahar dönemi sınavları online gerçekleştiriliyor. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.05.2020 16:54Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 17:00