20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Son dakika... ATA AÖF online vize sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı. Vize sınavı soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla beklenmeye başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle bahar dönemi sınavları online gerçekleştiriliyor. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 17:00
  • 1
  • 13
Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Son dakika haberi... ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı online gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün online sınavın soruları ve cevapları erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

  • 2
  • 13
Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soru ve cevapların erişime açılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de sonuçların hangi tarihte açıklanacağı oldu. Sınav sonuçlarının resmi olarak ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğimnde yer alacak.

  • 3
  • 13
Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada, sınav soruları ve cevaplarının LMS'ye yüklendiği bildirildi. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan 19 Mayıs Salı günü saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilecekler.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 13
Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacak. Detaylı sınav programı ilerleyen günlerde duyurulacak.

  • 5
  • 13
Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.