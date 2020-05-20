Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Son dakika haberi... ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından vize sınavı online gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün online sınavın soruları ve cevapları erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...