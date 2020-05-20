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Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu

Bayramda otobüs seferleri var mı? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayramda memlekete gitmek isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bilindiği üzere şehirler arası seyahat edebilmek için e-Devlet üzerinden izin belgesi alınıyor. Peki, bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet başvuru formu...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 17:24
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Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu

Bayramda otobüs seferleri var mı? Bu sene Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs'ta idrak edilecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayramı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayramda memlekete gidip gidilemeyeceğini araştırıyor. Bu kapsamda otobüs seferleri ve seyahat izin belgesi ile ilgili ayrıntılar gündeme geldi. Peki, bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet başvuru formu...

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Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu

BAYRAMDA OTOBÜS SEFERLERİ VAR MI?

İller arası otobüs seferleri valiliklerin izni ile yapılmaya sürdürülecek. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

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Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeye devam edecek.

Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

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Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

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Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN