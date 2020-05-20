Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu

Bayramda otobüs seferleri var mı? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayramda memlekete gitmek isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bilindiği üzere şehirler arası seyahat edebilmek için e-Devlet üzerinden izin belgesi alınıyor. Peki, bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte e-Devlet başvuru formu...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 17:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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