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Haberler Galeri Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?

Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte seyahat kısıtlamasının hangi tarihte sona ereceği belli oldu. İllere seyahat yapabilmek için izin belgesi almak gerekiyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 16:34
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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?

Son dakika haberi... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul'a giriş çıkışlar ne zaman açılıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi. Seyahat kısıtlamasının hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Yayımlanan genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...

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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Zonguldak, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van.

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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Genelgeye göre, 14 büyükşehir ve Zonguldak iline kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkış yasağı 3 Haziran Çarşamba gece yarısı sona erecek.

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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 'SEYAHAT KISITLAMASI' GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.

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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?

Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.