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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte seyahat kısıtlamasının hangi tarihte sona ereceği belli oldu. İllere seyahat yapabilmek için izin belgesi almak gerekiyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.05.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 16:34
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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
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Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?