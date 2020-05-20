Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?

Son dakika haberi... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul'a giriş çıkışlar ne zaman açılıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi. Seyahat kısıtlamasının hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Yayımlanan genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...