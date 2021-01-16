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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Meteoroloji son dakika: Bugün kar yağacak mı? 16-17 Ocak İstanbul'da kar yağışı var mı? İstanbul hava durumu raporu Meteoroloji son dakika: Bugün kar yağacak mı? 16-17 Ocak İstanbul'da kar yağışı var mı? İstanbul hava durumu raporu İstanbul'a bugün kar yağacak mı? İstanbul'da dün kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de görüldü. Kar yağışı ile mutlu olan İstanbul halkı, hafta sonu yağışın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul hava durumu raporu paylaşıldı. Peki, bugün kar yağacak mı? 16-17 Ocak İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte İstanbul hava durumu... Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:56
Son dakika... İstanbul'da bugün kar yağacak mı? İstanbul'da birkaç gündür yağışlı hava etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte İstanbul'da dün kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı için son durum açıklandı. Peki, bugün kar yağacak mı? 16-17 Ocak İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte İstanbul hava durumu raporu...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul 5 günlük hava durumu raporu paylaşıldı. Buna göre, 16 Ocak Cumartesi günü yani bugün İstanbul'da kar yağışı görülecek. Saat 12.00'de başlayacak yağmurlu hava saat 15.00'te kar yağışı olarak devam edecek. Pazar ve pazartesi günleri de kar yağışının devam etmesi bekleniyor. 19 Ocak Salı günü ise çok bulutlu hava hakim olacak.
İŞTE İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU İSTANBUL VALİLİĞİNDEN "KAR, DON, BUZLANMA VE ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ" UYARISI
İstanbul Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da kış mevsimine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığının "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "2020-2021 Kış Programı" genelgesinin ilçe kaymakamlıklarına, belediyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verilen açıklamada, İstanbul'da yarından itibaren kar yağışının beklendiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda, Cuma günü (15 Ocak) ilk saatlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışların kar yağışına dönüşerek öğle saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir. Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."