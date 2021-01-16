Meteoroloji son dakika: Bugün kar yağacak mı? 16-17 Ocak İstanbul'da kar yağışı var mı? İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'a bugün kar yağacak mı? İstanbul'da dün kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de görüldü. Kar yağışı ile mutlu olan İstanbul halkı, hafta sonu yağışın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul hava durumu raporu paylaşıldı. Peki, bugün kar yağacak mı? 16-17 Ocak İstanbul'da kar yağışı var mı? İşte İstanbul hava durumu...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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