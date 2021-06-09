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Haberler Galeri Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı...

Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı...

ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Yaz okulu olacak mı? 2020-2021 bahar dönemi final sınavının tamamlanmasının ardından gözler bütünleme sınavı ve yaz okuluna çevrildi. Final sınavı sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Konu ile ilgili Atatürk Üniversitesi'nden açıklama geldi. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 13:03
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Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı...

Açıköğretim sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ATA AÖF final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler bahar dönemi sınavları ile ilgili detayları araştırıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Bahar dönemi takvimine göre sınav sorularına itiraz işlemleri 7 Haziran'da gerçekleştirildi. Sonuçların itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı...

ATA AÖF YAZ OKULU OLACAK MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yaz okulu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır."

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Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar pandemi nedeniyle online gerçekleştirilecek.

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Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı...

ATA AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı soruları ve cevapları LMS üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görüntüleyebilecekler.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...