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Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı...
ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Yaz okulu olacak mı? 2020-2021 bahar dönemi final sınavının tamamlanmasının ardından gözler bütünleme sınavı ve yaz okuluna çevrildi. Final sınavı sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Konu ile ilgili Atatürk Üniversitesi'nden açıklama geldi. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Bütünleme sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.06.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 13:03
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