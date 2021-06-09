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Haberler Galeri Türkiye’ye çağ atlatan projeler! Son gelişmeleri A Haber ekipleri bölgeden aktardı

Türkiye’ye çağ atlatan projeler! Son gelişmeleri A Haber ekipleri bölgeden aktardı

Türkiye'de, 2023 vizyonu çerçevesinde enerjiden ulaşıma kadar her alanda dev projelere imza atıldı. A Haber ekiplerinden Fırat Öztürk Elazığ'da, Hakan Süer Kocaeli'de, Halil İbrahim Uğur Mersin'de, Mahmut Erdoğan Samsun'da ve Mehmet Sabri Uğurbaş Gaziantep'te yükselen projelerin son durumunu A Haber canlı yayınında anlattı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 12:20
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Türkiye’ye çağ atlatan projeler! Son gelişmeleri A Haber ekipleri bölgeden aktardı

Elazığ'da yapımı devam eden 20 bin seyirci kapasiteli yeni şehir stadyumunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’ye çağ atlatan projeler! Son gelişmeleri A Haber ekipleri bölgeden aktardı

A Haber muhabiri Fırat Öztürk'ün anlattıkları:

2023 vizyon projeleri arasında Elazığ Şehir Stadyumu yer alıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'a verdiği sözlerden biri daha gerçekleşmiş oluyor.

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Türkiye’ye çağ atlatan projeler! Son gelişmeleri A Haber ekipleri bölgeden aktardı

20 bin kapasiteli statta yapım işleri son sürat devam ediyor. Projenin yüzde 60'ı tamamlandı.

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Türkiye’ye çağ atlatan projeler! Son gelişmeleri A Haber ekipleri bölgeden aktardı

Seyircilerin oturacağı kısımlar hemen hemen bitmiş durumda. Çatının imalatı ve yapımı devam ediyor.

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Türkiye’ye çağ atlatan projeler! Son gelişmeleri A Haber ekipleri bölgeden aktardı

129 milyonluk yatırım için çalışmalar sürüyor. Yakın zamanda Elazığ yeni stadyumuna kavuşacak. Çatıdan sonra zeminin yapımına başlanacak. Hızlı ve hummalı bir çalışma devam ediyor.