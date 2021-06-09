Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, kısıtlamaların tamamen kaldırılması ve koronavirüs salgınında son seyri DHA'ya değerlendirdi. Turan, gelinen aşamada pek çok kısıtlamanın ortadan kalktığını söyleyerek, "Bireysel önlemlerin daha önemli olduğunun vurgusunu yapmaya devam ediyoruz; özellikle aşılama süreci tam istediğimiz şekilde tamamlanana kadar. Kısıtlamaların kaldırılması aslında eş zamanlı aşılama sürecinin devam etmesiyle de ilişkili. Eğer etkin aşılama yapılırsa yaz sonunda yani eylül ayında ortaya çıkma ihtimali olabilecek bir hasta sayısı artışının önüne geçer. O yüzden bu dönemde üzerinde durmamız gereken konu aslında aşılamadır" diye konuştu.