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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?
Son dakika... Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ikinci kademeli normalleşme dönemine geçildi. Tam normalleşmenin hangi tarihte başlayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Bu gelişmelerin ardından gözler kısıtlamalara çevrildi. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.06.2021 15:42
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