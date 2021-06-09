09 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?

Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?

Son dakika... Tam normalleşme ne zaman başlayacak? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ikinci kademeli normalleşme dönemine geçildi. Tam normalleşmenin hangi tarihte başlayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Bu gelişmelerin ardından gözler kısıtlamalara çevrildi. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 15:42
  • 1
  • 16
Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?

Son dakika... Yasaklar ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da ikinci kademeli normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı. Kabine Toplantısı'nın erkene alınmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de tam normalleşme dönemi oldu. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nda hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?

TAM NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nda kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Yeni normalleşme süreci ile ilgili konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Kritik Kabine Toplantısı 11 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme sürecinin açıklanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 16
Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.

  • 4
  • 16
Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?

'KISITLAMALARIN TAMAMEN KALKMASI AŞILAMAYA BAĞLI'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının etkin aşılamaya bağlı olduğunu söyledi. Turan, "Şu an pek çok kısıtlama ortadan kalktı. Kısıtlamaların tamamen kaldırılması, eş zamanlı aşılama sürecinin devam etmesiyle de ilişkili. Etkin aşılama yapılırsa yaz sonunda yani eylül ayında ortaya çıkma ihtimali olabilecek hasta sayısı artışının önüne geçilmiş olunur" dedi.

  • 5
  • 16
Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, kısıtlamaların tamamen kaldırılması ve koronavirüs salgınında son seyri DHA'ya değerlendirdi. Turan, gelinen aşamada pek çok kısıtlamanın ortadan kalktığını söyleyerek, "Bireysel önlemlerin daha önemli olduğunun vurgusunu yapmaya devam ediyoruz; özellikle aşılama süreci tam istediğimiz şekilde tamamlanana kadar. Kısıtlamaların kaldırılması aslında eş zamanlı aşılama sürecinin devam etmesiyle de ilişkili. Eğer etkin aşılama yapılırsa yaz sonunda yani eylül ayında ortaya çıkma ihtimali olabilecek bir hasta sayısı artışının önüne geçer. O yüzden bu dönemde üzerinde durmamız gereken konu aslında aşılamadır" diye konuştu.