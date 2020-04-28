28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika... 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınan vatandaşların askerlik hizmet süresi 16 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile bir ay uzatılmıştı. Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:10
  • 1
  • 14
Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika... 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında askerlik terhis ve celp dönemleri ikinci duyuruya kadar ertelenmişti. Bu kapsamda Mayıs 2020 celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladılar. Peki, 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

  • 2
  • 14
Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2000/2 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Askerlik yerleri henüz belli olmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruya göre, askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Celp tarihlerinin 1 ay ertelenmesinin ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusunda açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 14
Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 MAYIS CELP DUYURUSU

Celp tarihi ertelenmeden önce yayımlanan duyuru şu şekilde:

  • 4
  • 14
Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

1. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

  • 5
  • 14
Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 28 Şubat 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.