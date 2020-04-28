Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika... 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınan vatandaşların askerlik hizmet süresi 16 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile bir ay uzatılmıştı. Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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