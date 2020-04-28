HaberlerGaleriSon dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika haberi... 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uyguamasının olup olmayacağı merak edilyordu. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 10:34Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 10:44