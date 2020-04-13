MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?

Son dakika... Okullar yazın açık mı? Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkili olan corona virüsü salgını sonrası alınan tebirler kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. 23 Mart itibarıyla EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim başladı. Öğrenciler ve velileri okulların hangi tarihte açılacağını, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı? İşte ayrıntılar...