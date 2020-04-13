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MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?
Son dakika... 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir dizi önlemler alındı. Okullar 16 Mart tarihinde bir haftalık tatilin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitim sürecine başladı. Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar süreceğini bildirmişti. Peki, bu süre uzayacak mı? 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 15:21
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