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Haberler Galeri MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?

MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?

Son dakika... 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir dizi önlemler alındı. Okullar 16 Mart tarihinde bir haftalık tatilin ardından 23 Mart'ta uzaktan eğitim sürecine başladı. Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar süreceğini bildirmişti. Peki, bu süre uzayacak mı? 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 15:21
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MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?

Son dakika... Okullar yazın açık mı? Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkili olan corona virüsü salgını sonrası alınan tebirler kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. 23 Mart itibarıyla EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim başladı. Öğrenciler ve velileri okulların hangi tarihte açılacağını, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı? İşte ayrıntılar...

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MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk en son yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıklamıştı. Buna göre 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle okulların 4 Mayıs'ta açıklaması planlanıyor. Okul tatili süresinin uzayıp uzamadığı konusunda yeni bir açıklama bulunmuyor.

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MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?

MEB EBA TV'DE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL İÇERİK YAYIMLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosunun ilkinin 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlanacağını bildirdi.

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MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?

Normal öğretim programı takip eden kaynaştırma yoluyla öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, "www.eba.gov.tr" ve TRT EBA TV'de oluşturulan içeriklerden faydalanıyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kaynaştırma öğrencilerine yönelik kavram öğretimi, günlük yaşam becerileri ve akademik gelişim alanına ait 19 uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile Genel Müdürlüğün "orgm.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden kullanıcıların hizmetine sunuldu.

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MEB son dakika: 30 Nisan'dan sonra okullar açılır mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın açık mı?

Bakanlık tarafından, "444 0 632" telefon hattı üzerinden evlerinde özel eğitim ihtiyacı olan çocukları olan velilere, eğitim ve öğretim yöntem ve metodlarıyla alakalı müşavirlik hizmeti de sunuluyor.