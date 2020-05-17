ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavına hazırlıklar başladı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavın tarihi belli oldu. Bu gelişmelerin ardından sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...