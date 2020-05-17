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ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında YKS sınavının tarihi ertelenmişti. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme takvimi hazırlanmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından sınavların hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 YKS ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.05.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 17:15
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