Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

Son dakika... Aşı yaşı kaça düştü? Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 milyon dozu aşan aşı yapıldı. Normalleşme sürecinin belli olduğu Türkiye'de gözler hangi yaş grubunun aşı olacağına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama yaş grubu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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