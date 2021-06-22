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Haberler Galeri Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

Son dakika... Aşı yaşı kaça düştü? Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 milyon dozu aşan aşı yapıldı. Normalleşme sürecinin belli olduğu Türkiye'de gözler hangi yaş grubunun aşı olacağına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama yaş grubu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 11:08
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Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

Son dakika... Aşı yaşı kaça düştü? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Normal hayata geçiş için aşılama süreci hızlandı. 1 milyon dozu aşan aşılama sürecinin ardından gözler hangi yaş grubunun aşılandığına çevrildi. Aşı süreci hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İşte cevaplar..

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Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indirildi. 25 yaş üstü vatandaşlar 23 Temmuz'dan itibaren Sağlık Bakanlığı MHRS üzerinden randevularını alabilecekler.

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Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

18, 20 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Başkan Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili son gelişmeleri aktardı. 18 yaş üstüne aşılama sürecine geçileceğini bildiren Başkan Erdoğan konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."

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Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

18 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU TAKVİMİ BELLİ Mİ?

18 yaş üstü aşı randevusu için tarih henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından birkaç hafta içerisinde açıklanması beklenen aşı randevu takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.

* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.

* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.