Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?

Son dakika... Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen eğlence mekanları ile ilgili detaylar belli oldu. Yeni normalleşme süreci ile birlikte gözler bu mekanların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.06.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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