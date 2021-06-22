22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?

Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?

Son dakika... Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen eğlence mekanları ile ilgili detaylar belli oldu. Yeni normalleşme süreci ile birlikte gözler bu mekanların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 11:44
  • 1
  • 10
Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?

1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yaşamı olumsuz yönde etkileyen Kovid-19 salgınıyla mücadele titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından toplam yapılan aşı sayısının 43 milyonu aştığı açıklandı. Aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısındaki düşüşler sonrası gözler normalleşme sürecine çevrildi. Peki, 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?

EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanları 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılacak ve saat 24.00'e kadar hizmet verebilecek.

  • 3
  • 10
Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?

NORMALLEŞME GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme genelgesi henüz yayımlanmadı. Yeni normalleşme genelgesinin bugün içerisinde yayımlanması bekleniyor. Genelge yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 4
  • 10
Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme kararlarının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını açıkladı.

  • 5
  • 10
Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?

YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?

* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkacak.

* Mekanlarda saat 24.00'ten sonra müzik kısıtlaması uygulanacak.