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Haberler Galeri Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?

Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?

Son dakika... Bu hafta sonu yasak var mı? Salgınla mücadelede 1 Temmuz kararları açıklandı. Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu gelişmelerin ardından gözler 26-27 Haziran'a çevrildi. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 21:23 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 21:24
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Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?

Bu hafta sonu yasak var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısında düşüş yaşanmasının ardından yeni normalleşme kararları alındı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?

BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Bu hafta sonu yani 26 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 27 Haziran Pazar gününü de kapsayacak ve 28 Haziran Pazartesi güün sona erecek. 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasağı tamamen kalkacak. Hafta içi uygulanan 21.00-05.00 saatleri arasındaki kısıtlamalar da 1 Temmuz'a kadar devam edecek.

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Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?

YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?

Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme kararları açıklandı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme kararları şu şekilde:

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Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?

* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkacak.

* Mekanlarda saat 24.00'ten sonra müzik kısıtlaması uygulanacak.

* Şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona ereck.

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Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?

* Şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek.

* 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçilecek.