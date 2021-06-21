Bu hafta sonu yasak var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısında düşüş yaşanmasının ardından yeni normalleşme kararları alındı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...