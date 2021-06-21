21 Haziran 2021, Pazartesi
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Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?
Son dakika... Bu hafta sonu yasak var mı? Salgınla mücadelede 1 Temmuz kararları açıklandı. Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu gelişmelerin ardından gözler 26-27 Haziran'a çevrildi. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 21:23 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 21:24
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