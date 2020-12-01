AÖF 2020-2021 sınav takvimi: AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları iptal mi, ertelendi mi? Online...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ!

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yeni yapılan duyuruya göre güz dönemi vize sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar ara sınavlara 21 Kasım saat 06.00'dan itibaren katılım gösterebilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı AUZEF ara sınavları 29 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar AUZEF online sınav sistemine esinav.istanbul.edu.tr adresinden giriş yapabilirler. İşte 2020-2021 AUZEF sınav takvimi;