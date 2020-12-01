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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖF 2020-2021 sınav takvimi: AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları iptal mi, ertelendi mi? Online... AÖF 2020-2021 sınav takvimi: AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları iptal mi, ertelendi mi? Online...
AÖF sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi güz dönemi sınav takvimini araştırmaya başladı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı sınavların son durumu merak ediliyor. Adaylar sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini sorgulamaya başladı. İşte, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları iptal mi, ertelendi mi? Online...
Giriş Tarihi: 01.12.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 17:23
AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Herhangi bir sebepten dolayı eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler sınav takvimini sorguluyor. Geçtiğimiz günlerde Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri açıklandı. Koronavirüs yeni tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle sınavların iptal mi, erteleneceği mi sorgulanıyor. İşte, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları iptal mi, ertelendi mi? Online...
GALERİ DEVAM EDİYOR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ!
2020-2021 eğitim öğretim yılında AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. İktisat ve İşletme Fakültesinde eğitimlerini sürdüren adaylar için ara sınavlar 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Sınavlar salgın sebebiyle çevrimiçi(online) olarak gerçekleştirilecek. AÖF güz dönemi vize sınavına katılmak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi sınav sistemine esinav.anadolu.edu.tr adresinden giriş yapabilir.
2020-2021 güz dönemi AÖF vize sınavları 12-13-14 Aralık 2020 ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenecek. (çevrimiçi)
2020-2021 güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 bahar dönemi vize sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2020-2021 Bahar dönemi final sınavları 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ!
İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yeni yapılan duyuruya göre güz dönemi vize sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar ara sınavlara 21 Kasım saat 06.00'dan itibaren katılım gösterebilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılı AUZEF ara sınavları 29 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar AUZEF online sınav sistemine esinav.istanbul.edu.tr adresinden giriş yapabilirler. İşte 2020-2021 AUZEF sınav takvimi;
Güz dönemi ara dönem sınavları 21 Kasım -29 Kasım 2020 tarihleri
Güz dönemi yarıyıl sonu sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi telafi sınavları 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,