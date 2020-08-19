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Haberler Galeri Son dakika: AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika: AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika... AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 AÖL 2. dönem sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Daha önce sonuçların 17 Ağustos'ta açıklanacğı duyurulmuştu. Ancak sonuçların henüz açıklanmaması nedeniyle adaylar detayları araştırmaya başlamıştı. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 08:39 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 08:43
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Son dakika: AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika... AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Yeni dönem kayıt tarihlerinin belli olması ile birlikte kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili detaylar ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama gelmedi. AÖL tarafından sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Detaylar belli olduğuna haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

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Son dakika: AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

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Son dakika: AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.