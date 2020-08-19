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Son dakika: AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Son dakika... AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL açık lise 2. dönem sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 AÖL 2. dönem sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Daha önce sonuçların 17 Ağustos'ta açıklanacğı duyurulmuştu. Ancak sonuçların henüz açıklanmaması nedeniyle adaylar detayları araştırmaya başlamıştı. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 08:39 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 08:43
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