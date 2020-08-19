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Haberler Galeri AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sonuçları neden açıklanmadı?

AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sonuçları neden açıklanmadı?

AÖL sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanacak mı? MEB'e bağlı gerçekleştirilen açık lise sınavlarının 2. dönem sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 24-25 Temmuz'da sınava katılan öğrencilerden mezun olacaklar ve kredi notunu yükseltecek olanlar konu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sonuçları neden açıklanmadı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 08:55
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AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sonuçları neden açıklanmadı?

AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin 2. dönem sınav sonuçları heyecanla araştırılıyor. MEB'in daha önce duyurduğu takvimde sonuçların 17 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuş ancak çalışma takviminde sonuç açıklama tarih bilgisi kaldırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından sınava katılan öğrenciler sonuçların neden açıklanmadığını ve ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sonuçları neden açıklanmadı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sonuçları neden açıklanmadı?

AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Sonuçların neden açıklanmadığı ve ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni dönem kayıtlarının önümüzdeki hafta başlayacak olması nedeniyle sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sonuçları neden açıklanmadı?

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

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AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sonuçları neden açıklanmadı?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

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AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sonuçları neden açıklanmadı?

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.