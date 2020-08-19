AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sonuçları neden açıklanmadı?

AÖL sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanacak mı? MEB'e bağlı gerçekleştirilen açık lise sınavlarının 2. dönem sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 24-25 Temmuz'da sınava katılan öğrencilerden mezun olacaklar ve kredi notunu yükseltecek olanlar konu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sonuçları neden açıklanmadı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 08:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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