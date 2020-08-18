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Son dakika: AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi... AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 24-25 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavının sonuçlarının açıklanmamasının ardından öğrenciler 'AÖL sınavı iptal mi oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladılar. AÖL'ün iş takviminde sınav sonuç tarihi bilgisinin kaldırılmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 11:01Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 11:06