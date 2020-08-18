Son dakika: AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... AÖL sınavı iptal mi oldu? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Daha önce yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarının 17 Ağustos'ta açıklanacağı bildirilmişti. Ancak sonuçların henüz açıklanmaması ve sonuç tarih bilgisinin çalışma takviminden kaldırılması sonrası bazı sorular gündeme geldi. Peki, AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...