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Haberler Galeri Son dakika: AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika: AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 24-25 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavının sonuçlarının açıklanmamasının ardından öğrenciler 'AÖL sınavı iptal mi oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladılar. AÖL'ün iş takviminde sınav sonuç tarihi bilgisinin kaldırılmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 11:06
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Son dakika: AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... AÖL sınavı iptal mi oldu? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Daha önce yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarının 17 Ağustos'ta açıklanacağı bildirilmişti. Ancak sonuçların henüz açıklanmaması ve sonuç tarih bilgisinin çalışma takviminden kaldırılması sonrası bazı sorular gündeme geldi. Peki, AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVI İPTAL Mİ OLDU? SONUÇLAR...

AÖL 2. dönem sınavının iptal olup olmadığı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖL tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN...

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Son dakika: AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

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Son dakika: AÖL sınavı iptal mi oldu? 2020 AÖL açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.