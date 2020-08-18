MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

Son dakika haberi... Okullar ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sonrası yeni eğitim döneminin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin açıklama geldi. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi oldu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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