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MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

Son dakika haberi... Okullar ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sonrası yeni eğitim döneminin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin açıklama geldi. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi oldu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 12:12
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MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

MEB'den son dakika açıklaması geldi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, EBA üzerinden uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Karnelerini alan öğrenciler yeni dönem için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından okulların açılacağı tarihi açıklamıştı. Bakan Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi oldu? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

YÜZ YÜZE EĞİTİM İPTAL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.

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MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni ders yılının, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik programın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile başlayacağı kararlaştırıldığı vurgulanan yazıda, buna karşın salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ilişkin takvimde değişikliğe gidildiği belirtildi.

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MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

Yazıya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak.

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MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim iptal mi oldu?

Yeni ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacak.

Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak.