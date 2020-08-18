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Haberler Galeri Emeklilere 625 TL! 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? O şarta dikkat...

Emeklilere 625 TL! 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? O şarta dikkat...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon kampanyasında ikinci ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. 2017'de hayata geçirilen banka promosyonu ödemelerinin 3 yıllık taahhüt süresinin dolmasının ardından ikinci ödemeler 2020 Şubat'ta başlamıştı. 3 yıl kalma taahhüt süresi dolan emekliler ödemelerin takvimini merak ediyor. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? Banka promosyon ödemeleri ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 10:30
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Emeklilere 625 TL! 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? O şarta dikkat...

12 milyon emekliye ek kazanç imkanı sunan banka promosyonu için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2020 yılının ikinci yarısında en çok merak edilenlerden biri de emekli promosyonlarının ödeneceği tarih oldu. Anlaştıkları bankalar ile 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ikinci promosyon ödemelerin konusunda araştırmaları sürdürüyor. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere 625 TL! 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? O şarta dikkat...

KİMLER PROMOSYON ALABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor.

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Emeklilere 625 TL! 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? O şarta dikkat...

EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTI NEDİR?

Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.

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Emeklilere 625 TL! 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? O şarta dikkat...

İKİNCİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli promosyon ödemeleri 2017 Şubat ayında hayata geçirildi. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar istedikleri bankadan 3 yıl kalma taahhüdü ile ikinci promosyon ödemelerini alabilecek.

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Emeklilere 625 TL! 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? O şarta dikkat...

2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?

Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.