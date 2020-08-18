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Emeklilere 625 TL! 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? O şarta dikkat...
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon kampanyasında ikinci ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. 2017'de hayata geçirilen banka promosyonu ödemelerinin 3 yıllık taahhüt süresinin dolmasının ardından ikinci ödemeler 2020 Şubat'ta başlamıştı. 3 yıl kalma taahhüt süresi dolan emekliler ödemelerin takvimini merak ediyor. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? Banka promosyon ödemeleri ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 10:26Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 10:30