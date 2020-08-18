Emeklilere 625 TL! 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? O şarta dikkat...

12 milyon emekliye ek kazanç imkanı sunan banka promosyonu için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2020 yılının ikinci yarısında en çok merak edilenlerden biri de emekli promosyonlarının ödeneceği tarih oldu. Anlaştıkları bankalar ile 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ikinci promosyon ödemelerin konusunda araştırmaları sürdürüyor. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? İşte cevaplar...