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Haberler Galeri Öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman?

Öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman?

Öğretmenlerin eş durumu tayini ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tavkim ile öğretmenlerin eş durumu tayini için takvim belli oldu.12-17 Ağustos tarihleri arasında mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunu yapan öğretmenler, tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenler için 2020 özür grubu atama detaylarını yazımızda derledik. Peki, öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman? İşte 2020 öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 12:32
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Öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman?

Öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin il içi ve il dışı atamaları tamamlandı. Şimdi ise mazerete bağlı yer değiştirme atamaları bekleniyor. 2020 yılına ilişkin azerete bağlı yer değiştirme yapmak isteyen öğretmenler başvuruların ardından tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Eş durumu tayini ve özür grubu atamaları olarak da bilinen mazerete bağlı yer değiştirme ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman? İşte 2020 öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman?

2020 ÖĞRETMENLERİN EŞ DURUMU TAYİNİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 12-17 Ağustos 2020 tarihlerinde alındı.

Tercihler 19-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman?

Atamalar ise 24 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

İlişik kesme işlemleri ise 25 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yapılabilecek.

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir.

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Öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

a) İller arasında

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecektir.

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Öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman?

Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecektir.