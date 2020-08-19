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Öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman?
Öğretmenlerin eş durumu tayini ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tavkim ile öğretmenlerin eş durumu tayini için takvim belli oldu.12-17 Ağustos tarihleri arasında mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunu yapan öğretmenler, tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenler için 2020 özür grubu atama detaylarını yazımızda derledik. Peki, öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman? İşte 2020 öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 12:32
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