Öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin il içi ve il dışı atamaları tamamlandı. Şimdi ise mazerete bağlı yer değiştirme atamaları bekleniyor. 2020 yılına ilişkin azerete bağlı yer değiştirme yapmak isteyen öğretmenler başvuruların ardından tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Eş durumu tayini ve özür grubu atamaları olarak da bilinen mazerete bağlı yer değiştirme ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, öğretmenlerin eş durumu tayini 2020 ne zaman? MEB mazerete bağlı yer değiştirme özür grubu atamaları ne zaman? İşte 2020 öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi...