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Haberler Galeri Son dakika: AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavı online mi olacak? İşte tarihler...

Son dakika: AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavı online mi olacak? İşte tarihler...

AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? Öğrencilerin merakla beklediği AÖF yaz okulu sınav tarihleri son dakika olarak açıklandı. Anadolu Üniversitesi, pandemi sürecin aksilik yaşanmaması şartıyla 5 Eylül tarihinde yapılacak. Öğrenciler sınavların yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavları ne zaman? İşte tarihler...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 19:11
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Son dakika: AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavı online mi olacak? İşte tarihler...

AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavı online mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. KPSS nedeniyle son yılında olan öğrenciler tarafından merak edilen yaz okulu sınav tarihleri kurumun internet sitesinden öğrencilerle paylaşıldı. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavı online mi olacak? İşte tarihler...

AÖF

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavı online mi olacak? İşte tarihler...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavı online mi olacak? İşte tarihler...

AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı

Öğrencilerin merakla beklediği AÖF yaz okulu sınav tarihi 5 Eylül 2020 olarak belirlendi. Pandemi şartlarının elvermesi halinde sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek. Diğer yandan koronavirüs nedeniyle yüz yüze sınavların yapılamaması halinde ise online sınav uygulaması da gündeme gelebilir.

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Son dakika: AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavı online mi olacak? İşte tarihler...

Yaz okulu TBMM gündemine geldi

Temmuz ayında Açıköğretim Fakültesi yaz okulu uygulamasının kaldırılması gündeme gelmiş, ardından ise üniversite senato kararıyla yaz okulu açılmayacağını duyurmuştu.

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Son dakika: AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavı online mi olacak? İşte tarihler...

Bu karara öğrenciler özellikle sosyal medyadan büyük tepki gösterirken, yaz okulu konusu TBMM gündemine de gelmişti. Gelen tepkiler üzerine Anadolu Üniversitesi yaz okulu açmama kararını gözden geçirerek, uygulamaya devam edeceklerini duyurdu.