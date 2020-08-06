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Son dakika: AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavı online mi olacak? İşte tarihler...
AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? Öğrencilerin merakla beklediği AÖF yaz okulu sınav tarihleri son dakika olarak açıklandı. Anadolu Üniversitesi, pandemi sürecin aksilik yaşanmaması şartıyla 5 Eylül tarihinde yapılacak. Öğrenciler sınavların yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF 2020 yaz okulu sınavları ne zaman? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 06.08.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 19:11
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