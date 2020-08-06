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Haberler Galeri ÖSYM aday işlemleri tercih yap: YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir?

ÖSYM aday işlemleri tercih yap: YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir?

YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? YKS tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar ÖSYM tercih ekranı üzerinden TC Kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak yapabilecekler. Posta yoluyla gönderilen ve elden teslim edilecek tercihler kabul edilmeyecek. Adaylar puanlarını göz önüne alarak tercih işmlerini kabul edecek. Peki, YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 17:10
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ÖSYM aday işlemleri tercih yap: YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir?

YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzu üzerinden işlemlerini yapmaya başladı. 2020 yılı tercih tarihleri 6-14 Ağustos arasında yapılacak. Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları, adaylara tercih sürecinde yardımcı olacak. Peki, YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM aday işlemleri tercih yap: YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir?

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında da tercihlerini yapacak.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI- TIKLAYINIZ

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ÖSYM aday işlemleri tercih yap: YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

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ÖSYM aday işlemleri tercih yap: YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir?

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM aday işlemleri tercih yap: YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir?

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.