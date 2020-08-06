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ÖSYM aday işlemleri tercih yap: YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir?
YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? YKS tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar ÖSYM tercih ekranı üzerinden TC Kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak yapabilecekler. Posta yoluyla gönderilen ve elden teslim edilecek tercihler kabul edilmeyecek. Adaylar puanlarını göz önüne alarak tercih işmlerini kabul edecek. Peki, YKS tercihleri saat kaçta başlayacak? Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 06.08.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 17:10
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