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Beyrut'taki faciaya neden olan amonyum nitratı o taşımıştı! Gemi kaptanından flaş sözler

Beyrut Limanı'ndaki büyük patlama dünyayı derinden etkiledi. Patlamada yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi ise yaralandı. Patlamanın nedeni olarak belirtilen amonyum nitrat varillerini limana taşıyan MV Rhosus adlı geminin eski kaptanı Boris Prokoshev'in altı yıl önce Rus gazetecilere, Lübnanlı yetkilileri kargonun içeriği konusunda uyardığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 11:23
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Beyrut'taki faciaya neden olan amonyum nitratı o taşımıştı! Gemi kaptanından flaş sözler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yerle bir eden ve onlarca insanın ölümüne neden olan amonyum nitratı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a taşıyan MV Rhosus adlı geminin eski kaptanı Prokoşev'in Rusya ve Lübnan medyasını 2 bin 750 tonkluk amonyum nitratın felakete yol açabileceğine ilişkin 6 yıl önce uyarıda bulunduğu ifade edildi.

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Beyrut'taki faciaya neden olan amonyum nitratı o taşımıştı! Gemi kaptanından flaş sözler

"KİMSE UYARIMIZI DİKKATE ALMADI"
Geminin sahibi olduğu belirtilen Igor Grechushkin'in kendilerini ve kargoyu Beyrut'ta terk ettiğini ve gümrük yetkilileri tarafından rehin tutulduklarını belirtti. Kaptan, "Sahibi gemiyi terk etti. Kargosu, amonyum nitrat. Bu, patlayıcı bir madde. "

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Beyrut'taki faciaya neden olan amonyum nitratı o taşımıştı! Gemi kaptanından flaş sözler

"Ve biz terk edildik. 10 aydır bir barut fıçısında yaşıyoruz. Bizi ve onlarca kişi ölüme sürüklendi. Olayın yaşandığı zaman kendi ülkemin medyasını ve Lübnanlı yetkilileri uyardım. Ama kimse uyarımızı dikkate almadı " ifadelerini kullandı.

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Beyrut'taki faciaya neden olan amonyum nitratı o taşımıştı! Gemi kaptanından flaş sözler

NELER OLMUŞTU?
Lübnan'da Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

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Beyrut'taki faciaya neden olan amonyum nitratı o taşımıştı! Gemi kaptanından flaş sözler

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre ölü sayısının 137 olduğunu, 5 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu iddia edilmişti.