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Beyrut'taki faciaya neden olan amonyum nitratı o taşımıştı! Gemi kaptanından flaş sözler
Beyrut Limanı'ndaki büyük patlama dünyayı derinden etkiledi. Patlamada yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi ise yaralandı. Patlamanın nedeni olarak belirtilen amonyum nitrat varillerini limana taşıyan MV Rhosus adlı geminin eski kaptanı Boris Prokoshev'in altı yıl önce Rus gazetecilere, Lübnanlı yetkilileri kargonun içeriği konusunda uyardığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 07.08.2020 11:23Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 11:23