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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik tarih! KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvurusu... Kritik tarih! KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvurusu...
KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından gelen son dakika açıklaması sonrası başvurularını yapmaya başladı. Üniversite hayatına yeni başlayacak ve halen eğitimine sürdüren öğrenciler KYK burs başvurusunda bulunabilecek. İşte, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvurusu...
Giriş Tarihi: 30.10.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 23:38
KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen burs başvuruları için geri sayım sona erdi. Son dakika açıklamasının ardından öğrenciler KYK burs başvuruları yapmaya başladı. Başvuruların başlamasının ardından sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılacağı gibi detaylar sorgulanmaya başlandı.İşte, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvurusu...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor.
3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
BİLGİLER TEYİT EDİLECEK
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
BİLGİLER EKSİKSİZ VE DOĞRU OLMALI
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.