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Haberler Galeri Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... AÖF finaller ne zaman bitiyor? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 24 Haziran'da başlayan AÖF final sınavlarında son viraja girildi. Mezun olacak ya da kredisini yükseltecek öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Henüz sınava katılamayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 16:57
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Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavları ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2019-2020 final sınavları 24 Haziran'da başladı. AÖF final sınavlarına katılan öğrenciler sonuçların açıklancağı tarihe kilitlenirken, henüz sınava katılamayanların kısa sürede sınavlarını tamamlamaları gerekiyor. Yayımlanan takvime göre, final sınavlarının tamamlanmasına az bir süre kaldı. AÖF final sınavı hakkında tüm detayları yazımızda derledik. Peki, AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNALLER NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF bahar dönemi final sonu sınavları 24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacak.

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Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sınav 8 Temmuz'da tamamlanacak. Buna göre, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV NASIL OLACAK?

Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.