Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... AÖF finaller ne zaman bitiyor? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 24 Haziran'da başlayan AÖF final sınavlarında son viraja girildi. Mezun olacak ya da kredisini yükseltecek öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Henüz sınava katılamayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 16:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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