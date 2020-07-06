Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS sınavına katılan öğrenciler, tercih dönemi öncesinde sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih dönemini bekleyen öğrenciler için sonuç tarihi duyuruldu. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...