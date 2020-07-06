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Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, sonuçları öğrendikten sonra tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Tercih dönemi öncesinde ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.07.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 17:41
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