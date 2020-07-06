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Haberler Galeri Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...

Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, sonuçları öğrendikten sonra tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Tercih dönemi öncesinde ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 17:41
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Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS sınavına katılan öğrenciler, tercih dönemi öncesinde sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih dönemini bekleyen öğrenciler için sonuç tarihi duyuruldu. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının erişime açıldığı bildirildi.

2020 YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, 2020 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

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Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: