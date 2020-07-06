06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?

Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?

Jandarma subay ve astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için başvurular devam ediyor. Toplam 1300 erkek öğrenci alımı için başvuru yapan vatandaşlar sınava hazırlıklara başladı. Başvurularını henüz yapamayanlar ise başvuruların nereden, nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları neler? 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 16:25
  • 1
  • 15
Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?

Jandarma 300 subay ve 1000 astsubay alımı için başvurular devam ediyor. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru şartları da belli oldu. İlana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSFG) 300 erkek öğrenci alınacak. Peki, Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları neler? 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?

JANDARMA SUBAY ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 3 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisinternet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 15
Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

  • 4
  • 15
Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?

b.Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıttarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,

  • 5
  • 15
Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?

c.Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999ve sonrası doğumlu olmak)(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)