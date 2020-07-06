Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?

Jandarma subay ve astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için başvurular devam ediyor. Toplam 1300 erkek öğrenci alımı için başvuru yapan vatandaşlar sınava hazırlıklara başladı. Başvurularını henüz yapamayanlar ise başvuruların nereden, nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları neler? 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 16:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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