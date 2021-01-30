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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: AÖF final sınavı sonuçları ve mezuniyet sorgulama! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF harf notları karşılıkları... Son dakika: AÖF final sınavı sonuçları ve mezuniyet sorgulama! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF harf notları karşılıkları... Son dakika... AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. 16-25 Ocak tarihleri arasında final sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçlarını bekliyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Sonuçların ardından öğrenciler ders geçme notu ve harf notları karşılıklarını araştırmaya başladılar. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ve mezuniyet sorgulama nasıl yapılır? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF harf notları karşılıkları nedir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 30.01.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 15:56
Son dakika... AÖF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 güz dönemi final sınavı tamamlandı. Sınavın ardından adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Mezun olmayı bekleyen öğrenciler, mezuniyet sorgulama ve harf notları karşılıklarını araştırıyor. Peki, 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF harf notları karşılıkları nedir? İşte AÖF final sınavı sonuçları ve mezuniyet sorgulama...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF FİNAL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2020-2021 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. ADayalr sonuçlarını, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabilecekler.
SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan "Bağıl Değerlendirme Sistemi" kaldırılarak yerine "Öğrenci Değerlendirme Sistemi" getirilmiştir. Buna göre:
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz 71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz 56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz 50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz 46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz 40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz 33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz 0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız. AÖF HARF NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)
77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ) 71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ) 66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ) 61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ) 56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ) 50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ) 46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE) 40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE) 33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE) 0 – 32 FF 0,00 (KALDI)