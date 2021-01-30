AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan "Bağıl Değerlendirme Sistemi" kaldırılarak yerine "Öğrenci Değerlendirme Sistemi" getirilmiştir. Buna göre:

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz