AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır? AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de diploma ve mezuniyet işlemleri oldu. 2020-2021 dönemine ilişkin AÖF diploma ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? 2021 AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? AÖF diploma ne zaman verilecek? İşte cevaplar...