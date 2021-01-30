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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖF mezuniyet sorgulama 2021: AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Anadolu Üniversitesi diploma ne zaman verilecek? AÖF mezuniyet sorgulama 2021: AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Anadolu Üniversitesi diploma ne zaman verilecek?
AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler mezuniyet sürecine çevrildi. Bu sınavın sonuçlarına göre mezun olan öğrenciler, diploma ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma ne zaman verilecek? İşte konu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30.01.2021 16:23 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 16:23
AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır? AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020-2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de diploma ve mezuniyet işlemleri oldu. 2020-2021 dönemine ilişkin AÖF diploma ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? 2021 AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? AÖF diploma ne zaman verilecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF DİPLOMA NASIL ÖĞRENİLİR? MEZUNİYET SORGULAMA...
AÖF diploma sorgulama işlemleri, AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. Kimlik numarası ve diploma numarası girilerek diploma doğrulama işlemi yapılabilecek.
AÖF MEZUNİYET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN... AÖF DİPLOMA NE ZAMAN VERİLECEK?
2020-2021 AÖF diplomanları konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;
"Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler. Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz. Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.