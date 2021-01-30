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Normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi... 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Kıraathaneler ve sinemalar geçici süreliğine kapatıldı. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti veriyor. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Salgının seyrine göre kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı duyurulmuştu. Bilim Kurulu üyesinden normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:36Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 12:36
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Normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması: Son dakika... Normalleşme ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarının ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Aşılama sürecinin başlamasının ardınadn yasakların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, normalleşme sürecine ilişkin merak edilenlere yanıt verdi. Peki, 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...