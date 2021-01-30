30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar ne zaman açılacak?

Normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Kıraathaneler ve sinemalar geçici süreliğine kapatıldı. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti veriyor. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Salgının seyrine göre kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı duyurulmuştu. Bilim Kurulu üyesinden normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 12:36
  • 1
  • 15
Normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması: Son dakika... Normalleşme ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarının ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Aşılama sürecinin başlamasının ardınadn yasakların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, normalleşme sürecine ilişkin merak edilenlere yanıt verdi. Peki, 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
Normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması: Son dakika... Normalleşme ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarının ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Aşılama sürecinin başlamasının ardınadn yasakların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, normalleşme sürecine ilişkin merak edilenlere yanıt verdi. Peki, 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Son dakika... Normalleşme ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarının ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Aşılama sürecinin başlamasının ardınadn yasakların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, normalleşme sürecine ilişkin merak edilenlere yanıt verdi. Peki, 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar ne zaman açılacak?

15 ŞUBAT'TA KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ile ilgili yeni karar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında belli olacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yaptığı son dakika açıklaması ile normalleşme hakkında şuan için erken olduğunu ve biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Konu hakkında yeni açıklamalar geldikçe ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 15
Normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar ne zaman açılacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili bir tarih var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi.

  • 4
  • 15
Normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar ne zaman açılacak?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara ilişkin soruyu da cevaplayan Erdoğan, "Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir." açıklamasını yaptı.

  • 5
  • 15
Normalleşme ile ilgili son dakika açıklaması: 15 Şubat'ta kısıtlamalar kalkacak mı? Mekanlar ne zaman açılacak?

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Aşılandık diye tedbirleri elden bırakmayacağız. Bu aşılamanın tabi ki toplumsal bağışıklığa çok önemli bir katkısı var. Normalleşme sürecine de katkı sağlayacaktır. Fakat biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.