Son dakika: AÖF Bahar Donemi Ara Sınavları online mı olacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? İşte açıklama...

AÖF Bahar Donemi Ara Sınavları online mı olacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF Bahar Dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyordu. Öğrenciler ayrıca sınav tarihleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyodu. Kurum tarafından konula ilgili beklenen son dakika açıklaması geldi. İşte, AÖF Bahar Donemi Ara Sınavları online mı olacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? İşte açıklama...