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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: AÖF Bahar Donemi Ara Sınavları online mı olacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? İşte açıklama... Son dakika: AÖF Bahar Donemi Ara Sınavları online mı olacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? İşte açıklama...
AÖF Bahar Donemi Ara Sınavları online mı olacak? Sorusunun yanıt sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakultesi (AÖF) öğrencilerinin beklediği açıklama geldi. Öğrenciler sınav tarihi ve nasıl yapılacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz dönem online olarak gerçekleştirilen sınavların yeniden aynı yöntem ile yapılacağını duyurdu. İşte, AÖF Bahar Donemi Ara Sınavları online mı olacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? İşte açıklama...
Giriş Tarihi: 09.03.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 19:23
AÖF Bahar Donemi Ara Sınavları online mı olacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF Bahar Dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyordu. Öğrenciler ayrıca sınav tarihleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyodu. Kurum tarafından konula ilgili beklenen son dakika açıklaması geldi. İşte, AÖF Bahar Donemi Ara Sınavları online mı olacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak? İşte açıklama...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi, Bahar Donemi Ara sınavda Online olarak yapılacak. Sınav Tarihleri: 2. ve 6. yarıyıl için 10-11-12 Nisan 2021 4. ve 8. yarıyıl dersleri için: 17-18-19 Nisan 2021 aralığında yapılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada,
"Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları Çevrim içi (online) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir.