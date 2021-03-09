Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler ve Miraç Kandili çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve ibadetler son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Miraç Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu yıl Miraç Kandili, 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve dualar edilerek ibadetler gerçekleştirilecek. Bu önemli günü ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar için yapılması gereken ibadetleri haberimizde derledik. İşte, Miraç Kandili çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve ibadetler...