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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler! Miraç Kandili çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve ibadetler... Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler! Miraç Kandili çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve ibadetler...
Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler son saatlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili 10 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Kandil günü ibadetler yapılacak. Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Bu bağlamda, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihleri sizler için haberimizde derledik. İşte, Miraç Kandili çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve ibadetler...
Giriş Tarihi: 09.03.2021 20:49
Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler ve Miraç Kandili çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve ibadetler son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Miraç Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu yıl Miraç Kandili, 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve dualar edilerek ibadetler gerçekleştirilecek. Bu önemli günü ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar için yapılması gereken ibadetleri haberimizde derledik. İşte, Miraç Kandili çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve ibadetler...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ
Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Miraç Kandili zikirleri ve tesbihleri neler? Miraç Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihleri ve zikirleri bilmek gereklidir;
MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;
100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"
100 defa istiğfar,
100 defa salâvat-ı serîfe okunur.
BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR
Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)