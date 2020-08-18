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Haberler Galeri KPSS başvurusuna sayılı günler! KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS başvurusuna sayılı günler! KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS lisans başvuruları kısa süre önce sona ererken, önlisans ve orta öğretim başvuru tarihine sayılı günler kaldı. Adaylar başvuruların ardından sınav tarihini beklemeye başlayacak. Son başvuru tarihi sınava girecekler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 23:37
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KPSS başvurusuna sayılı günler! KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday KPSS önlisans ve ortaöğretim sınav başvuru tarihini merak ediyor. Devlet memuru olmak isteyen adaylar sınavda ter dökecek. Peki, KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS başvurusuna sayılı günler! KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS başvurusuna sayılı günler! KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS başvurusuna sayılı günler! KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

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KPSS başvurusuna sayılı günler! KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.