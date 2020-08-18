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KPSS başvurusuna sayılı günler! KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS lisans başvuruları kısa süre önce sona ererken, önlisans ve orta öğretim başvuru tarihine sayılı günler kaldı. Adaylar başvuruların ardından sınav tarihini beklemeye başlayacak. Son başvuru tarihi sınava girecekler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS 2020 önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 23:37
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